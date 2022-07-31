تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية

تراجع سعر صرف الدولار أمام الدينار الليبي خلال تعاملات، اليوم الأحد، في السوق الموازية، مسجلًا 5.10 دينار مقابل 5.11 دينار السبت.

واستقر سعر صرف اليورو، مسجلًا 5.22 دينار والجنيه الاسترليني عند 6.10 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وبقيت الليرة التركية عند مستوى 0.30 دينار، والدينار التونسي عند 1.68 دينار ليبي.

سعر صرف الدولار في السوق الرسمية

وفي السوق الرسمية، هبط سعر صرف الدولار بمقدار قرشين، خلال تعاملات اليوم الأحد، مسجلًا 4.84 دينار، مقارنة بـ4.86 دينار، الخميس الماضي. وتراجع سعر اليورو بمقدار قرشين في مستهل تعاملات الأسبوع، مسجلًا 4.95 دينار مقابل 4.97 دينار نهاية الأسبوع الماضي، فيما استقر الجنيه الاسترليني عند 5.92 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

واستقر سعرا الريال السعودي والدرهم الإماراتي ليسجلا 1.29 دينار، و1.32 دينار، على الترتيب. ولم يطرأ تغيير على الليرة التركية واليوان الصيني، اللذين سجلا 0.27 دينار و0.72 دينار، على الترتيب.