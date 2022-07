ليبيا – تمكن عناصر مكافحة التهريب والمخدرات بفرع مصلحة جمارك مدينة صبراتة من ضبط شخصين وبحوزتهما خمورًا محلية الصنع.

بيان صحفي صدر عن المصلحة طالعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن الخمور المضبوطة تم تعبئتها بغالونات سعة 20 لترًا ووضعها في سيارة.

وأكد البيان إحالة المضبوطين والخمور المضبوطة إلى قسم البحث الجنائي صبراتة لاتخاذ اللازم.

The post ضبط خمور محلية الصنع في صبراتة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

