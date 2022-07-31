أيمن المسماري يتسلم مهامه مديرا لمؤسسة النفط بنغازي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إتمام مراسم التسليم والاستلام بين خالد الخفيفي مدير عام المؤسسة فرع بنغازي السابق، وأيمن المسماري مدير عام المؤسسة فرع بنغازي الحالي.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن مراسم التسليم والاستلام جرت اليوم الخميس مبقر المؤسسة ببنغازي في أجواء تسودها المودّة والاحترام والمهنية.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أصدر قرارا بإقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وتعيين فرحات بن قدارة خلفا له وبعدها بساعات أعلنت المؤسسة رفع حالة القوة القاهرة عن الموانئ النفطية.