المجلس البلدي قصر بن غشير يدعو أهالي المنطقة لاعتصام مفتوح رفضًا للحرب

ليبيا- طالب المجلس البلدي قصر بن غشير أهالي وسكان البلدية وبلديات النواحي الأربعة والرافضين للحرب بالتوجه إلى جزيرة قصر بن غشير الأحد.

بيان صحفي صدر عن المجلس اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد وجوب دخول الأهالي والسكان في اعتصام مفتوح والوقوف وقفة رجل واحد رفضًا للحرب، مشيرًا لدخول كافة بلديات النواحي الأربعة في هذا الاعتصام إلى حين تحقيق عدد من المطالب.

وأضاف البيان: إن أهم هذه المطالب يتمثل في خروج كافة التشكيلات المسلحة القادمة من المدن الأخرى إلى خارج الحدود الإدارية.

