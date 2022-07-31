الزوبية: الأزلام بقوا 42 عاماً وأفسدوا كل ما بناه الأجداد

زعم جمال الزوبية مدير إدارة الإعلام الخارجي الأسبق، أن من وصفهم بـ«الأزلام» بقوا 42 عاماً وأفسدوا كل ما بناه الأجداد، بحسب وصفه.

وقال الزوبية في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “الأزلام بقوا 42 أفسدوا كل ما بناه الأجداد ولم يبنوا دولة رغم وجودها دولة ناشئة ومتينة”، وفقا لقوله.

وأضاف “هل نتوقع منهم بناء دولة على ركام دولتهم، كان الدنقا عمّار عمّر سواني بلاده. ولكن الدنقا دمّار ما يخلي فيها رشادة”، الدنقا في إشارة إلى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة.