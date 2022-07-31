«تكتل فزان» يعلق على انتهاء مهمة وليامز

أكد «تكتل فزان» في مجلس النواب «الدور المهم والإيجابي للمستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز طيلة سنوات عملها سواء في السفارة الأميركية أو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، وذلك في بيان لمناسبة انتهاء عمل وليامز وتسليمها مهامها إلى الأمين العام المساعد، المنسق الخاص للبعثة الأممية ريزيدون زينينغا.

وقال التكتل، في بيان، «لا يمكن تجاهل دور وليامز الكبير في خلق تفاهمات وتوافقات أهمها توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتشكيل لجنة الحوار السياسي الليبي، وعقد ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس وجنيف لدعم طلعات الشعب الليبي في إنتاج سلطة تنفيذية موحدة».

تكتل فزان: وليامز أنجزت مهمتها

وأضاف البيان أنها تمكنت من إنجاز مهمتها على أكمل وجه رغم مخاطر جائحة «كورونا» والظروف الصعبة، معبرًا عن جزيل الشكر عن كل مساهماتها في إرساء الاستقرار في ليبيا.

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وعُيِّنت وليامز مستشارة للأمين العام للأمم المتحدة في ديسمبر 2021، وعملت ممثلة خاصة بالإنابة ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الفترة بين 2020 و2021، ونائبة الممثل الخاص للبعثة في الفترة بين 2018 و2020.

وقالت الأمم المتحدة، الجمعة، إنها «تحاول تسمية شخص موقت في أسرع قت ممكن للقيام بنوع المهمات التي تقوم بها وليامز التي تغادر منصبها نهاية يوليو». واستدرك نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، قائلًا: «ليس لدينا أحد لتسميته الآن».