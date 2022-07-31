ليبيا تسجل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العنوان-طرابلس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 147 حالة شفاء، فيما لم تسجل أية وفيات جديدة جراء الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية.

جاء ذلك بعد فحص 262 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبينت سلبية 187 عينات، وإيجابية 75 عينة بنسبة 28.62% من إجمالي العينات المفحوصة. وكانت العاصمة طرابلس هي الأكثر تسجيلًا لإصابات بالفيروس يوم السبت، بواقع 35 حالة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا إلى 504 آلاف و824 حالة، بينها 496 ألفًا و842 شفاء، و1551 نشطة، 6431 وفاة.