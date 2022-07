المحجوب: الحكم الصادر ضد المشير حفتر جزء من مؤامرة يقودها الإخوان ضد المؤسسة العسكرية

ليبيا – علق الجيش على الحكم الصادر في الولايات المتحدة ضد المشير خليفة حفتر، معتبرًا أنه جزء من مؤامرة يقودها الإخوان ضد المؤسسة العسكرية في ليبيا.

المحجوب وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” قال: إن تنظيم الإخوان يسعى بكل قوة لضرب المؤسسة العسكرية.

وأضاف: “إن المشير حفتر لو كان في غير منصبه كقائد عام وموحد للجيش ما كان يتم استهدافه أو البحث عن أي قضية في حقه أو يهتموا به لكن المقصود اليوم هو المؤسسة العسكرية، وهذا لا يجب أن يخفى عن الجميع”.

وبين اللواء المحجوب أن الإخوان لم يتركوا أي وسيلة أو طريقة أو نهج إلا وانتهجوه، حيث عملوا منذ البداية على القضاء على المؤسسة العسكرية ولم ينجحوا في مخططاتهم والحمدلله وانطلقت من جديد، وحاولوا تشويهها وقطع الخدمات عن المناطق التي فيها القوات المسلحة، وقطعوا المرتبات والميزانيات من أجل تدمير المؤسسة العسكرية؛ لأنهم يريدون الفوضى ولأن المؤسسة هي أمان البلد واستقراره وحمايته وعمل كل المؤسسات الأخرى بأريحية، على حد تعبيره.

وتابع المحجوب حديثه: “هذا سبب لهم صدمة؛ لأن الجيش بقي صمام أمان ونجح في التصدي لكل المخططات كما نجح المشير حفتر في بناء الجيش، وبالتالي لن تنجح حملات التشويه وقطع الخدمات، ولن ينجحوا في هذا النهج أيضًا”.

