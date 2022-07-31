باحث بمركز الأهرام: الساسة الليبيون «يلعبون الورق» ويخلطون الأوراق مع كل دورة سياسية بلا نتائج

اعتبر باحث سياسي مصري أن «الساسة الليبيين يلعبون لعبة الورق، وبالتالي يخلطون الأوراق مع كل دورة سياسية بلا نتائج»، وذلك في تحليل للمشهد السياسي الليبي، رأى فيه أن «كافة السيناريوهات محتملة إلا سيناريو واحد، وهو أن هناك عملية سياسية واضحة الملامح يمكن أن تفضى إلى شيء ما».

وذهب أحمد عليبة، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى القول إن «المعادلات الحالية في المشهد الليبي ليست نهاية المطاف، لكن الدورة الحالية قد تكون من مميزاتها تقارب المكونات العسكرية الليبية»، وهو ما اعتبره «فرصة قد يكون من المهم استثمارها».

وقال، في تحليل نشره المركز، إن التقارب بين المكونات العسكرية يتوقف على دوافعه التي ستكشف لاحقًا، ما إذا كان تقاربًا تكتيكيًا أم استراتيجيًا، لكن فى الأخير دفعها إلى الأمام سيحول الفصائل المسلحة والميليشيات إلى فخار يكسر بعضه بعضًا».

تقارب المكونات العسكرية الليبية

وفي إشارة نحو هذا التقارب بين المكونات العسكرية في شرق البلاد وغربها، أعلنت رئاسة الأركان التابعة للقيادة العامة الأسبوع الماضي التحضير لاجتماع تقابلي في بنغازي مع رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق أول محمد الحداد، وأعضاء اللجنة العسكرية (5+5) وعدد من القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية.

جاء ذلك بعدما استضافت العاصمة طرابلس يوم 18 يوليو الجاري، اجتماعًا لأعضاء (5+5)، بحضور رئيس أركان قوات القيادة العامة، الفريق أول عبدالرازق الناظوري، ورئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة الفريق أول محمد الحداد، لمناقشة استكمال خطوات توحيد المؤسسة العسكرية.

من جهة أخرى، رأى عليبة أن «مسار تقارب المجلسين (النواب والدولة) للوصول للقاعدة الدستورية والتوافق على المناصب السيادية قد تراجع»، لكنه قال: «هذا المسار قد يعيد حساباته ويتوصل لصفقة ما، إلا أنه لا يزال فى مرحلة قراءة الخريطة الراهنة وتداعياتها».

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وفي آخر تصريحاتها قبل مغادرة منصبها، وصفت المستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بالشأن الليبي، ستيفاني وليامز، الطبقة السياسية في ليبيا بأنها «انتهازية»، قائلة: «على مدى عملي على الملف الليبي منذ 4 سنوات ونصف العام، أستطيع أن أصف الطبقة السياسية في ليبيا بأنها انتهازية وتتبع مصالحها الخاصة».

وأوضحت وليامز، خلال لقاء مع قناة «الحدث»، أنها حذرت «الجميع» بعد إلغاء الانتخابات ومن أن الطبقة السياسية ستلعب لعبة الكراسي الموسيقية بدلًا عن إعادة توجيه البلاد إلى مسار الانتخابات، وأنها «ستأخذ تلك الكعكة وتوزعها بين أفرادها».