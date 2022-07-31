حبوب وبضائع متنوعة تصل ميناء بنغازي

العنوان-بنغازي

قال المتحدث باسم ميناء بنغازي البحري، فتحي الشهيبي، أن أرصفة الميناء استقبلت خلال الأسبوع الماضي السفينة هيروكي التابعة للوكيل الملاحي لشركة المنتظمة للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 21567 ألف طن من حبوب الأرز.

واستقبل أيضا سفينة نقل الحبوب جبريل التابعة للوكيل الملاحي لشركة البحرين للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 7000 آلاف طن من حبوب القمح.

وأكد الشهيبي، وصول سفينة نقل الحاويات ألدرا التابعة للوكيل الملاحي لشركة الرواد للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 255 حاوية محملة بسلع متنوعة، بالإضافة لتفريغ السفينة ماي فيلد الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 235 حاوية لبضائع مختلفة، وأيضا السفينة كنت شيب جين الوكيل الملاحي لشركة أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها عدد 413 حاوية بضائع.