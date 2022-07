عقيلة صالح: حكومة باشاآغا هي الحكومة الشرعية ويجب أن تعطى الفرصة قبل الحكم عليها

ليبيا – قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن تعامل بعض الدول والأمم المتحدة مع حكومة عبد الحميد الدبيبة بعد سحب الثقة منها أجج الموقف وساهم في الانقسام.

عقيلة صالح أشار في حوار مع قناة “فرانس 24” وفقًا لقناة “ليبيا الأحرار” أن حكومة الدبيبة غير شرعية، وقد فشلت في تسيير أمور الدولة بعد انتشار الفساد وصرف أكثر من 120 مليار دينار في غير محلها. حسب قوله.

ولفت إلى أن الانتخابات هي الحل لأزمة ليبيا، ويجب أن تكون هناك حكومة واحدة للإشراف على هذه الانتخابات، معتبرًا أن المشكلة تكمن في عدم وجود سلطة تنفيذية موحدة.

كما شدد على ضرورة تفكيك المجموعات المسلحة وفقًا للاتفاق السياسي، مؤكدًا أن حكومة باشاآغا هي الحكومة الشرعية ويجب أن تعطى الفرصة على الأقل 3 أو 4 أشهر قبل الحكم عليها.

وأشار إلى الاتفاق مع مجلس الدولة على 90% من النقاط الخلافية في الدستور ما عدا نقطتي مزدوجي الجنسية ومشاركة القوات المسلحة في الانتخابات، قائلًا: إن هناك مؤامرة كبرى لإسقاط الدولة الليبية دون تقديم مزيد من التفاصيل.

