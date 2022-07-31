المنقوش تشيد بجهود القائم بالأعمال اليوناني خلال فترة عمله في ليبيا

أشادت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، بجهود القائم بالأعمال اليوناني يوانيس ستاماتيكوش طيلة فترة عمله في ليبيا، وذلك خلال استقباله بمقر الوزارة في طرابلس اليوم الأحد، بمناسبة انتهاء فترة عمله في ليبيا.

وأضافت وزارة الخارجية عبر صفحتها على «فيسبوك» أن المنقوش توجهت للقائم بالأعمال اليوناني «بالشكر والعرفان تقديرًا لدوره الحيوي في بناء العلاقات الاستراتيجية وتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين، متمنية له التوفيق والنجاح في مشواره السياسي المقبل».

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وأضافت الوزارة أن القائم بالأعمال اليوناني عبر من جانبه عن شكره وامتنانه للتسهيلات التي قدمتها له وزارة الخارجية وحكومة الوحدة الوطنية خلال فترة عمله في ليبيا، والتي يسرت له أداء مهامه الدبلوماسية لتوطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.