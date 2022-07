ثقافة تصريف الأعمال: الوزارة ليست الجهة المستضيفة لمعرض الكتاب العائم

ليبيا – علقت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة تصريف الأعمال مبروكة توغي على قرار إلغاء استضافة معرض “الكتاب العائم” الذي كان مقررًا إجراؤه على متن السفينة “لوغوس هوب” مطلع شهر أغسطس المُقبل بمدينة مصراتة.

توغي قالت في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما”: إن الوزارة ليست الجهة المستضيفة لمعرض الكتاب العائم.

وأشارت إلى أن الوزاوة أوصت باستبعاد ومنع 215 عنوانًا من الكتب، بعد مراجعتها من قبل الإدارة العامّة للمطبوعات والمصنّفات الفنّية.‏

