عبد العزيز: «جويلي» يُمثل عصابة ومليشيا ويُنفذ انقلابًا صريحًا الآن

زعم محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، أن رئيس غرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الغربية، اللواء أسامة جويلي، يُمثل عصابة ومليشيا وانقلابي، ويُنفذ انقلابًا صريحًا الآن، بعد هزيمته رفقة عقيلة صالح وفتحي باشاغا في جنيف، بحسب وصفه.

وقال عبد العزيز في تصريحات تلفزيونية له: “جويلي تحدث عن بناء الدولة والديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، دون أن يأخذ الأوامر من القائد الأعلى -المجلس الرئاسي-، ولم نره في الزنتان والزاوية أو في المناطق الغربية، قائدًا لمظاهرة من أجل الانتخابات”، وفقا لقوله.

وأضاف “على الفبرايرين التمسك بثورتهم، ويجب أن نحشد للانتخابات، فالحرب ليست في صالح أحد، وإذا حدثت ستأكل الأخضر واليابس وستكون لسنوات”، على حد تعبيره.

وتابع “استعدادات الحرب تجري على قدم وساق في طرابلس، من أجل الديمقراطية والحفاظ على الموارد والحدود الليبية، والدبيبة لا يحلم أن يحكم ليبيا لأبد الآبدين، ولا حتى سنة لذلك يجب الضغط لإجراء انتخابات ووضع القوانين”.