التومي يعقد اجتماعًا لمناقشة نتائج لقاء الدبيبة مع اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي

ليبيا – اجتمع وزير الحكم المحلي بحكومة تصريف الأعمال رئيس اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس الوزراء للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة بدر الدين التومي، ووزير الشباب عضو اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس الحكومة فتح الله الزني، مع مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، ومدير إدارة الإشراف والشؤون الفنية لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إسماعيل أبو زيد.

وتم خلال الاجتماع وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للحكومة مناقشة نتائج اجتماع رئيس الوزراء مع اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة ذات العلاقة بالأجهزة التنفيذية للدولة.

وتتمثل نتائج الاجتماع في أهم النقاط التالية:

1- حصر كافة المواقع والمشاريع السكنية التابعة للأجهزة التنفيذية.

2- تحديد المواقع السكنية والوحدات السكنية المقتحمة والغير مقتحمة.

3- تحديد الوحدات السكنية التي تتجاوز نسبة الإنجاز فيها 60٪، وكذلك الوحدات السكنية اللتي نسب الإنجاز فيها تقل 60٪.

4- تحديد العوائق القانونية والمالية وأي موانع أخرى بالمواقع السكنية.

5- تحديد مشاريع الوحدات السكنية التي تم البدء في إنجازها على أساس المنطقة الرئيسية والمناطق المجاورة لها.

6- تحديد المساكن الأرضيه المتاحة لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

كما أكد وزير الحكم المحلي رئيس اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس الحكومة استنادًا لتعليمات رئيس الوزراء باعتبار فرق العمل بالأجهزة التنفيذية للدولة ذات العلاقة بمبادرة رئيس الحكومة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة في حالة انعقاد دائم حتى إنجاز هذا الاستحقاق الوطني.

وحضر الاجتماع أمين سر اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس الحكومة هشام بن يوسف ورئيس اللجنة الفنية لتنفيذ مبادرة رئيس الحكومة رجب الدالي.

