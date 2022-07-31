المنقوش وسفير اليونان يتبادلان الوداع في نهاية فترة عمله بليبيا

أشادت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة نجلاء المنقوش بالجهود التي بذلها السفير اليوناني يوانيس ستاماتيكوس بمناسبة انتهاء مهامه كسفيراً لدولة ليبيا طيلة فترة عمله.

ووجهت المنقوش الشكر والعرفان تقديراً لدور السفير الحيوي في بناء العلاقات الاستراتيجية وتعزيز أواصر الصداقة بين البلدين، متمنية له التوفيق والنجاح في مشواره السياسي المقبل، وفق تعبيرها.

ومن جانبه عبر السفير عن شكره وامتنانه للتسهيلات التي قدمتها له وزارة الخارجية وحكومة الوحدة الوطنية خلال فترة عمله في البلاد، والتي يسرت له أداء مهامه الدبلوماسية لتوطيد العلاقات بين البلدين الصديقين.