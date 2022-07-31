الدولية للهجرة تطلق مع الوطني لمكافحة الأمراض حملة توعية ببنغازي للمهاجرين

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

31 July, 2022

أطلقت المنظمة الدولية للهجرة “IOM” بالتعاون مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض صباح اليوم الأحد ببنغازي ، حملة توعية للمهاجرين بضرورة أخذ اللقاح المضاد لفايروس كورونا

وتستمر الحملة ثلاثة ايام ، يقدم فيها أعضاء المنظمة الشروح للمهاجرين عن لقاح فايروس كورونا،من خلال زيارات ميدانية ويجيبون عن الأسئلة التى يطرحها المهاجرون، ويوزعون عليهم المطويات التوضيحية عليهم

وتعقب هذه الحملة التوعوية حملة للمنظمة خلال الأسبوع القادم حملة لإعطاء اللقاح مجانا للمهاجرين الغير ملقحين في أماكن تواجدهم عبر السيارات المتنقلة