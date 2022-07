القماطي لـ القضاء الليبي: عار عليكم أن لا تنظروا في قضايا جرائم الحرب

ليبيا – علق رئيس حزب التغيير جمعة القماطي الموالي بشدة لتركيا على حكم المحكمة الفيدرالية الأمريكية الصادر ضد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، بالقول: “إنه لا يمكن اتهام المحكمة بالتحيز أو التسييس التي تدين اليوم المواطن الأمريكي خليفة ⁧‫حفتر‬⁩ بالمسؤولية المدنية على جرائم حرب ارتكبها في ⁧ليبيا”.

القماطي وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تساءل: “أيعقل أن نقبل بترشح للرئاسة شخص مدان في جرائم حرب؟”.

ووجه القماطي حديثه للقضاء الليبي قائلًا: “أنتم سلطة مستقلة وحكم عادل بين الليبيين حيث العدل أساس الملك، لذلك عار عليكم أن لا تنظروا في قضايا جرائم الحرب وقتل المدنيين ضد أيًا كان، وموقفكم حاليًا هو خذلان لتحقيق العدالة والسلام في ⁧‫ليبيا”.

