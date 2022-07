ليبيا – علق رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبوسهمين رئيس “تيار يا بلادي” الملقب بـ “تيار التأزيم” على الحكم الصادر غيابيًا من محكمة أمريكية ضد القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، معتبرًا أن هذا الحكم رسالة لكل من أجرم في حق المدنيين بأنه لا إفلات من العقاب، ورسالة للقضاء الليبي بالشعور بالحسرة والأسى للتباطؤ الملحوظ في عدم اتخاذ ما يلزم من تحقيقات ومحاكمات.

أبو سهمين وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أضاف: “نهنئ الشعب الليبي الرافض للاستبداد وحكم العسكر وعلى وجه الخصوص أسر وضحايا جرائم حفتر وميليشياته بهذا الحكم ونعتبره أولى خطوات العدالة”.

The post أبو سهمين: الحكم الصادر ضد حفتر رسالة لكل من أجرم في حق المدنيين بأنه لا إفلات من العقاب first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية