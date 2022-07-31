التومي والزني: نحن في حالة انعقاد دائم لحين إنجاز الإسكان الشبابي

اجتمع وزير الحكم المحلي رئيس اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس حكومة الوحدة المنتهية للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة بدرالدين التومي، و وزير الشباب عضو اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس الحكومة فتح الله الزنى وبحضور أمين سر اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس الحكومة هشام بن يوسف ورئيس اللجنة الفنية لتنفيذ المبادرة رجب الدالي مع مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج ومدير إدارة الإشراف والشؤون الفنية لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية إسماعيل أبوزيد.

وبحسب بيانه، تم خلال الإجتماع مناقشة نتائج اجتماع رئيس حكومة الوحدة المنتهية مع اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة ذات العلاقة بالأجهزة التنفيذية للدولة وتتمثل في حصر كافة المواقع والمشاريع السكنية التابعة للأجهزة التنفيذية، تحديد المواقع السكنية والوحدات السكنية المقتحمة والغير مقتحمة، تحديد الوحدات السكنية التي تتجاوز نسبة الإنجاز فيها 60٪ وكذلك الوحدات السكنية التي نسب الإنجاز فيها تقل 60٪، تحديد العوائق القانونية والمالية وأي موانع أخرى بالمواقع السكنية، تحديد مشاريع الوحدات السكنية التي تم البدء في إنجازها على أساس المنطقة الرئيسية والمناطق المجاورة لها، وتحديد المساكن الأرضيه المتاحة لجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

و أكد وزير الحكم المحلي رئيس اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس الحكومة استنادً لتعليماته اعتبار فرق العمل بالأجهزة التنفيذية للدولة ذات العلاقة بمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة في حالة انعقاد دائم حتى انجاز هذا الاستحقاق الوطني.