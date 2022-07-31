«حكومة الوحدة» تبحث تسوية الالتزامات القائمة على ليبيا تجاه المنظمات الإقليمية

عقدت اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، اجتماعها الأول، لمتابعة تسوية الالتزامات القائمة على ليبيا تجاه المنظمات الإقليمية.

وأفاد بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك» بأن الاجتماع خُصِّص لحصر الالتزامات القائمة، وإصدار تعميم على الوزارات بشأن متابعة نشاطها مع المنظمات وتحديد التزاماتها القائمة.

– ديون ليبيا تحرمها من حق التصويت في الأمم المتحدة

وفي 19 يناير 2021، خسرت ليبيا تصويتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتخلفها عن تسديد مستحقات للهيئة إلى جانب النيجر وإيران وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو، وجنوب السودان، وزيمبابوي.

وبموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة، فإن الدولة العضو التي عليها متأخرات في سداد مستحقاتها بمبلغ يعادل أو يزيد على الاشتراكات المستحقة عن عامين سابقين يمكن أن تفقد حق التصويت في الجمعية العامة.