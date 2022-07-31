الزرقاء: الاشتباكات التي شهدتها طرابلس برهنت فقدان السيطرة أمام تغول الميليشيات

رأى عضو مجلس النواب حسن الزرقاء أن الاشتباكات التي شهدتها طرابلس ومصراتة مؤخرًا برهنت بوضوح على مدى الضعف الأمني وفقدان السيطرة التي تواجه حكومة عبد الحميد الدبيبة، أمام تغول الميليشيات.

الزرقاء وفي تصريحات صحفية اليوم الأحد أضاف: “إن حالة الاستياء التي نجمت عن عجز الحكومة في منع تكرار تلك الاشتباكات بين قيادات الميليشيات دفع قطاعًا كبيرًا من الليبيين للمراهنة على قدرة الحكومة الليبية، بتحجيم الميلشيات، في ظل الخبرة الأمنية التي يتمتع بها الأخير، في إدارة هذا الملف خلال توليه حقيبة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني السابقة” .

وأرجع الزرقاء استمرار رفض بعض قيادات الميليشيات دخول فتحي باشاغا، إلى العاصمة لاعتماد عدد منها على حكومة الدبيبة، في تمويله، أو لرفضهم التحالف القائم بينه وبين وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، منوهًا بحصول باشاغا، في المقابل على دعم وتأييد شعبي في مدن بالمنطقة الغربية، من الزاوية ومصراتة، مما قد يدعم من فرصه في دخول طرابلس.