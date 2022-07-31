وليامز تعلن انتهاء مهمتها وتوضح محددات التغلب على الجمود السياسي وأزمة السلطة التنفيذية في ليبيا

أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز مساء اليوم الأحد، انتهاء مهمتها في ليبيا، موضحة محددات التغلب على الجمود السياسي الحالي وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة خلال العقد الأخير.

وقالت وليامز في بيان نشرته البعثة عبر منصاتها الإعلامية «في ختام مهمتي بصفتي المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، أود أن أتوجه بالشكر للشعب الليبي ومئات الأشخاص الذين كان لي شرف الالتقاء بهم والعمل معهم خلال الأشهر الثمانية الماضية، داخل ليبيا وخارجها، وذلك على ثقتهم وتعاونهم مع جهودي الرامية إلى إعادة ليبيا إلى المسار المفضي إلى انتخابات تستند إلى إطار دستوري متين».

وأضافت «عندما طلب الأمين العام مني الاضطلاع بهذه المهمة في ديسمبر الماضي، أكد بوضوح أن أضع على رأس أولوياتي الاستماع إلى ملايين الليبيين الذين تسجلوا للذهاب إلى صناديق الاقتراع للتصويت واستعادة شرعية مؤسسات البلد عبر انتخابات وطنية».

محددات التغلب على الجمود السياسي وأزمة السلطة التنفيذية

وأوضحت وليامز في بيانها «أنه لا يمكن التغلب على الجمود السياسي الحالي وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة إلا من خلال إقرار إطار دستوري توافقي يحدد محطات واضحة، ويؤسس للعقد بين الحاكم والمحكوم، ويضع ضوابط لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات الوطنية». مشددة على أن «مسؤولية جلية تقع على عاتق القادة الليبيين تجاه مواطنيهم والأجيال القادمة لتقديم التنازلات التاريخية اللازمة لإتاجة الفرصة لتحقيق الإنجاز المنشود».

كما أكدت وليامز أنها سعت «للوصول إلى أوسع طيف ممكن من الأطراف الفاعلة وممثلي القطاعات السياسية والأمنية والاجتماعية في ليبيا وذلك للإصغاء لهم وفهم مخاوفهم ورؤاهم حول مستقبل بلدهم وأفكارهم ومقترحاتهم لمساعدة ليبيا في إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة التي تعاني منها البلاد منذ العام 2011».

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وأشارت إلى أنها «استمعت إلى شهادات العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، من ترهونة إلى تاورغاء، ومن بنغازي إلى مرزق وورشفانة وطرابلس وكل ما بين ذلك»، مكررة التأكيد على ضرورة «محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة على أفعالهم كي يتسنى للبلد المضي قدمًا».

وذكرت المستشارة الأممية أنها أشرفت على قيادة المسارات الليبية

– الليبية الثلاثة التي رسمها مؤتمر برلين ونصّت عليها لاحقًا قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. معربة عن تقديرها لـ«التزام اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والتي سررت بالعمل معها لأكثر من عامين، للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020 والسير قدمًا في خطط توحيد المؤسسات العسكرية والترتيب لرحيل المرتزقة والقوات الأجنبية التي تنتهك السيادة الليبية».

كما أعربت وليامز عن تقديرها لالتزام اللجنة العسكرية المشتركة «بمبدأ الإشراف المدني على الجيش»، الذي شددت على ضرورة «التمسك به».

وليامز قلقة من محاولات تسييس مؤسسة النفط

وأشادت وليامز برفع الإغلاق النفطي، إلا أنها أعربت عن قلقها «إزاء محاولات تسييس المؤسسة الوطنية للنفط»، مكررة التأكيد على ضرورة «أن تتمتع المؤسسة الوطنية للنفط وجميع المؤسسات السيادية بالاستقلالية التامة وينبغي النأي بها عن المناورات السياسية»، و«إدارة عائدات البلاد بشفافية» و«تنفيذ كل توصيات عملية المراجعة لمصرف ليبيا المركزي التي يسرتها الأمم المتحدة، بما في ذلك الحاجة الملحة لتوحيد المصرف».

وشكرت وليامز في ختام بيانها الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس على تكليفه لها بقيادة المساعي الحميدة للأمم المتحدة، وفريق المنظمة الدولية في ليبيا على دعمه الثابت طوال فترة ولايتها، وكذلك المنظمات الإقليمية والعديد من الدول الأعضاء التي دعمت جهود الأمم المتحدة في ليبيا.