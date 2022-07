ليبيا – قال الخبير العسكري عادل عبد الكافي الموالي بشدة لتركيا إن الوضع الأمني في المنطقة الغربية بالبلاد على صفيح ساخن.

الكافي وفي تصريحات خص بها تلفزيون “العربي”، رأى أن إطلاق رصاصة واحدة قد يؤدي إلى توسع رقعة الاشتباكات مجددًا.

