المصراتي: هناك تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني لعدم الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط عالميًا

ليبيا – رأى أستاذ الاقتصاد في عدد من الجامعات الليبية وئام المصراتي أن ليبيا وقعت في مأزق “الدولة الريعية” منذ بداية اكتشاف النفط وتصديره بكميات تجارية في بداية ستينيات القرن الماضي، وعدم العمل جديًا على تنويع الاقتصاد فيما تلاها من عقود.

المصراتي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” أوضح أن هناك تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني من عدم الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط عالميًا، جراء الإغلاقات غير القانونية للحقول والموانئ.

