مدير مستشفى السكر ببني وليد: نعاني من نقص أدوية الأمراض المزمنة منذ 3 أشهر

أكد مدير مستشفى السكر والغدد الصماء بمدينة بني وليد، سعيد عقيلة، أنهم يعانوا من نقص أدوية الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والقلب منذ 3 أشهر.

وقال مدير المستشفى، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد إن “حالات الاصابة بالأمراض المزمنة في مدينة بني وليد في ارتفاع وازدياد” حيث تجاوز عدد المصابين بمرض السكري في المدينة إلى 4500 مريض، من بينهم 150 طفلًا.

وأضاف أن “الكميات المخصصة من أدوية الأمراض المزمنة لمدينة بني وليد في حال وصولها لا تكفي أعداد المرضى خاصة مع ازدياد العدد وتواجد المرضى النازحين من بعض المناطق الأخرى في المدينة”

وختم سعيد عقيلة مناشدًا “وزارة الصحة ورئاسة الحكومة بضرورة تعديل مرتبات الموظفين العاملين في مستشفى السكر والغدد الصماء في بني وليد أسوة بباقي الجهات الحكومية، حيث لا تتجاوز رواتب الموظفين العاملين بالمستشفى 450 دينارًا”.