بعد الامتناع عن استلامها في 4 دول.. «الرقابة على الأغذية»: رفضنا شحنة قمح هندي

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، رفض إدخال شحنة من القمح الخام هندي المنشأ، تقدر كميتها بـ34,850 طنا، بعد إثبات تزُوّير مستنداتها حول دولة المنشأ، وجعلها أوكرانية.

وكشف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، في بيان له، عن رفض دول تركيا، والجزائر، وفلسطين، ولبنان للشحنة قبل وصولها إلى ليبيا.

وقال المركز، في بيانه، إن بعض التجار حاول إدخال باخرة محملة بالقمح بعد أن تم رفضها في كل من دول تركيا والجزائر ولبنان.

وأكد المركز، ثبوت التلاعب في مستنداتها من حيث منشأها، متداعين بأنها أوكرانية المنشأ وهي بالأصل هندية المنشأ.

وبعد أن تواصل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مع الجهات المناظرة له في كل من دول الجزائر و تركيا، أفادوا بأن هذه الباخرة بشحنتها قد تم رفضها من قبلهم في وقت سابق لعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المطلوبة مع وجود تلاعب في منشأها، وتتبع حركة الباخرة المذكورة و التي تعدد مرفأها بعدة مواني، وبرفض الدول لشحنتها بالدخول.