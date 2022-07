تكتل فزان النيابي: ستيفاني وليامز تمكنت من إنجاز مهمتها على أكمل وجه

ليبيا – أكد تكتل فزان النيابي في بيان له بشأن إنتهاء مهمة ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا تلقيه الأخبار الواردة من الأمم المتحدة بشأن انتهاء عمل وليامز نهاية هذا الشهر وتسليمها لمهامها إلى ريزدون زينينغا.

تكتل فزان شدد في بيانه على الدور المهم والإيجابي لوليامز طيلة سنوات عملها، سواء في السفارة الأمريكية أو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ونوّه إلى أنه لا يمكن تجاهل دورها الكبير في خلق تفاهمات وتوافقات، أهمها توقيع وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتشكيل لجنة الحوار السياسي الليبي، وعقد ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس وجنيف، لدعم تطلعات الشعب الليبي في إنتاج سلطة تنفيذية موحدة رغم مخاطر جائحة كورونا والظروف الصعبة، إلا أنها تمكنت من إنجاز مهمتها على أكمل وجه.

وتقدم التكتل لوليامز بالشكر الجزيل على كل ما مساهمتها في إرساء الاستقرار في ليبيا، متمنيًا لها التوفيق والنجاح في مسيرتها العملية والمهنية.

