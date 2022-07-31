المجلس الرئاسي القائد الأعلى للجيش الوطني يصدر قرارًا بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة

طرابلس 31 يوليو 2022 (وال)- أصدر المجلس الرئاسي – القائد الأعلى للجيش الوطني – قرارًا بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين وذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير، الذين استشهدوا أو أصيبوا بسبب القصف أو إطلاق النار أو الألغام والمتفجرات خلال السنوات الماضية، وذلك وفقًا للضوابط التي يصدرها رئيس الأركان العامة للجيش الليبي.

وفي مادته الثانية من القرار رقم “09” لسنة 2022 م، نص على أن تسري أحكام القانون رقم “1” لسنة 2014 م. (وال) ف م/ ر ت

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