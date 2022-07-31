«بن قدارة»: وصلنا إلى إنتاج مليون و198 ألف برميل نفط خام يوميًا

قال فرحات بن قدارة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إن إنتاج ليبيا من النفط لامس مستواه الطبيعي.

وأضاف بن قدارة، في تصريحات صحفية:” وصلنا إلى إنتاج مليون و198 ألف برميل نفط خام يوميًا”.

ولفت بن قدارة، إلى إنتاج الغاز وصل إلى 2 تريليون و646 قدم مكعب.

وكان رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط، فرحات بن قدارة، استقبل الخميس الماضي، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط الرئيسي بطرابلس، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

وأعرب السفير بوتشينو، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيراً إلى حجم العلاقة التاريخية والتعاون الاقتصادي بين البلدين، وعبر عن مباركته بعودة عمليات الإنتاج والتصدير وزيادة معدلاتها بشكل ملحوظ.

من جانبه، أكد بن قدارة، حيادية المؤسسة الوطنية للنفط واستقلاليتها وابتعادها عن أي تجاذبات سياسية.

كما شدّد على أهمية الحفاظ على استمرار الإنتاج والتصدير لتحقيق العوائد المالية لتمويل المرتبات واحتياجات المواطنين.