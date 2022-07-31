شاهد في «هذا المساء».. عقيلة: الشعب هو الحاكم وباشاغا يرفض الترهيب

ألقت الحلقة الجديدة من برنامج «هذا المساء»، على قناة «الوسط» (WTV)، الأحد، الضوء على تصريحات كل من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، خلال الساعات الماضية، والتي تتزامن مع تأزم الموقف السياسي، وتخوفات من انفجار التوترات الأمنية.

وحاول البرنامج تقديم قراءة ما وراء تصريحات عقيلة صالح، التي قال فيها إن «الشعب هو الحاكم» وأن حكومة باشاغا يجب أن تُعطى الفرصة لمدة 3 أشهر بحد أدنى، معتبرًا أن السعي للوصول إلى الانتخابات يحل المشاكل الرهنة في ليبيا، «لكن لا بد من وجود حكومة تيِّسر هذه الانتخابات».

– عقيلة صالح: حكومة باشاغا يجب أن تعطى الفرصة لمدة 3 أشهر بحد أدنى

– عقيلة صالح: الانتخابات هي الحل.. لكن لا بد من حكومة تسيرها

– باشاغا: استخدام القوة للاستمرار في السلطة «إرهاب».. وسنفعل كل اللازم لإجراء الانتخابات

وتحدث صالح، في مقابلة مع قناة «فرانس 24» مساء الجمعة، عندما قال: «لو يحترم المجتمع الدولي إرادة الليبيين لتعامل مع باشاغا وأوقف التعامل مع الدبيبة.. فلأول مرة تأتي حكومة بتوافق ليبي-ليبي، وليس بتدخل خارجي».

كما أشار البرنامج إلى تصريحات رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، لمناسبة السنة الهجرية الجديدة، التي قال فيها إن حكومته لم تأت «للانتقام أو تصفية الحسابات بل من أجل الوطن ورد الاعتبار للمواطن الذي يعاني الفقر والمرض وتردي الخدمات وانقطاع الكهرباء ونقص الوقود».

وحاول البرنامج استقراء تداعيات الأحداث والمواقف والتصريحات من خلال الاستماع إلى آراء كل من المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شوبار والمحللين السياسيين إسلام الحاجي وأحمد عبود.