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ميلاد: ليبيا تواجه معضلة في تغطية الاعتمادات المستندية لتوريد الغذاء والدواء

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد المحلل المالي علي ميلاد أن ارتفاع أسعار النفط عالميًا سوف يضاعف فاتورة الواردات إلى الضعف من النقد الأجنبي.

ميلاد وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” ،قال: “مع تكرار توقف تصدير النفط، تواجه البلاد معضلة في تغطية الاعتمادات المستندية لتوريد الغذاء والدواء، فالاحتياطي تراجع بشكل كبير مع ارتفاع الدين العام الذي يشكل 260% من الناتج المحلي الإجمالي”.

وأضاف: “ليبيا تعتمد على سلعة واحدة وهي النفط، وتوقّف النفط يعني عدم القدرة على تحريك عجلة الاقتصاد”.

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صحيفة المرصد الليبية

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