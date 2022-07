ميلاد: ليبيا تواجه معضلة في تغطية الاعتمادات المستندية لتوريد الغذاء والدواء

ليبيا – أكد المحلل المالي علي ميلاد أن ارتفاع أسعار النفط عالميًا سوف يضاعف فاتورة الواردات إلى الضعف من النقد الأجنبي.

ميلاد وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” ،قال: “مع تكرار توقف تصدير النفط، تواجه البلاد معضلة في تغطية الاعتمادات المستندية لتوريد الغذاء والدواء، فالاحتياطي تراجع بشكل كبير مع ارتفاع الدين العام الذي يشكل 260% من الناتج المحلي الإجمالي”.

وأضاف: “ليبيا تعتمد على سلعة واحدة وهي النفط، وتوقّف النفط يعني عدم القدرة على تحريك عجلة الاقتصاد”.

