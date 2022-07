ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري أبو القاسم قزيط إن الانتخابات على رئاسة المجلس ستنطلق غدًا الإثنين، وسيكون نصابها مكتملًا.

قزيط وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” اليوم الأحد، رأى أن المنافسة ستكون قوية بين المتنافسين على الرئاسة، وقد تحتاج إلى جولتين.

وأشار إلى أن أبرز الشخصيات المترشحة لمنصب الرئيس: خالد المشري والعجيلي بوسديل وفتح الله السريري وعبد السلام الصفراني.

