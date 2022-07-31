وليامز تُشدد على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة والجرائم في ليبيا

طرابلس 31 يوليو 2022 (وال)- شددت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة والجرائم في ليبيا.

وقالت وليامز – في بيان لها اليوم الأحد بمناسبة انتهاء مهمتها في ليبيا – إنها استمعت إلى شهادات العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، من ترهونة إلى تاورغاء، ومن بنغازي إلى مرزق وورشفانة وطرابلس، داعية إلى معاقبة ومحاسبة المسؤولين على أفعالهم، حتى يتسنى للبلد المضي قُدمًا نحو الأمن والاستقرار وفق نص البيان. (وال)

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