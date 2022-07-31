الزرقاء: باشاغا لديه تأييد شعبي بالمنطقة الغربية مما يدعم من فرص دخوله لطرابلس

قال عضو مجلس النواب ، حسن الزرقاء، أن الاشتباكات التي شهدتها طرابلس ومصراتة مؤخراً برهنت بوضوح على «مدى الضعف الأمني وفقدان السيطرة التي تواجه حكومة الدبيبة، أمام تغول الميليشيات».

وأضاف الزرقاء في تصريحات صحفية لـ«الشرق الأوسط» ، أن «حالة الاستياء التي نجمت عن عجز الحكومة في منع تكرار تلك الاشتباكات بين قيادات الميليشيات دفع قطاعاً كبيراً من الليبيين للمراهنة على قدرة حكومة باشاغا، بتحجيم الميلشيات، في ظل الخبرة الأمنية التي يتمتع بها الأخير، في إدارة هذا الملف خلال توليه حقيبة الداخلية بحكومة «الوفاق الوطني» السابقة. على حد قوله.

كما أرجع الزرقاء، استمرار رفض بعض قيادات الميليشيات دخول باشاغا، إلى العاصمة، «لاعتماد عدد منها على حكومة الدبيبة، في تمويله»، أو «لرفضهم التحالف القائم بينه وبين وقائد (الجيش الوطني) المشير خليفة حفتر»، لكنه نوه بحصول باشاغا، في المقابل على «دعم وتأييد شعبي في مدن بالمنطقة الغربية، من الزاوية ومصراتة، مما قد يدعم من فرصه في دخول طرابلس