عميد بلدية قصر الأخيار: الجهات الحكومية ووزارة الحكم المحلي لم تستجب لملف إنتشار البعوض

ليبيا – قال عميد بلدية قصر الأخيار سالم عواج إن الجهات الحكومية ووزارة الحكم المحلي لم تستجب لملف البعوض الذي يسبب حكة وحمى، والمنتشر قرب منطقة “قرّيم” المجاورة للبحر، حيث جثث المهاجرين.

عواج وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أوضح أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أخذ عينات من المكان، ولم يطلعهم عن النتيجة بعدُ.

ونوه إلى أن العثور على جثث المهاجرين مستمر وبعض العائلات التي نزحت عادت إلى منازلها قرب العين.

