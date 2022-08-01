البكوش: باشاغا لم يستطع إظهار أي قوة عسكرية أو سياسية في غرب البلاد

قال صلاح البكوش، مستشار مجلس الدولة الاستشاري السابق، أنه مع تأثر شعبية الدبيبة جراء اتفاقه مع المشير حفتر، حول تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وأيضاً بسبب الوضع الأمني»، إلا أنه «استبعد أن يكون ذلك قد صب لصالح باشاغا. على حد قوله.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لـ الشرق الأوسط ، سلط البكوش، الضوء على أن «أغلب تصريحات السفراء التي أعقبت الاشتباكات انحصرت في تكرار تأكيدهم على أن الحل لا يكمن في تغيير حكومات، وإنما في إجراء انتخابات تأتي بحكومة ذات شرعية، وهو ما أكد عليه المبعوث الخاص والسفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في سلسلة تغريدات متعددة له الأسبوع الماضي».

كما لفت البكوش إلى ما وصفه بـ«اختفاء التعريف بباشاغا بكونه رئيس الوزراء المكلف والاكتفاء بذكر اسمه فقط في تغريدات السفير الأميركي، بينما استمرت الإشارة للدبيبة بالتغريدات ذاتها كرئيس لحكومة (الوحدة الوطنية)، وهو مما يعني أن باشاغا، فقد الكثير».

وقلل البكوش مما يطرحه مؤيدو باشاغا عن تزايد شعبيته في المنطقة الغربية، موضحاً: «رغم مرور ما يقرب من ستة أشهر على تعيينه، لم يستطع إظهار أي قوة عسكرية أو سياسية معتبرة له في غرب البلاد، في حين أكدت قيادات مصراتة تحديداً على أن مدينتهم لن تكون ساحة معركة لأي طرف. وفقآ لتصريحاته