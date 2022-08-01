الوطنية للنفط: تعلن وصول معدلات الإنتاج مليون و 200 ألف برميل من النفط الخام

العنوان – طرابلس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الأحد، أن معدلات الإنتاج وصلت إلى مستويات ما قبل إعلان القوة القاهرة.

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط في تغريدة على حسابها في “تويتر” أن الإنتاج بلغ مليون و 200 ألف برميل.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، ووزير النفط والغاز محمد عون، أكدا الأيام الماضية أن إنتاج النفط الخام في ليبيا ارتفع إلى 1.025 مليون برميل يوميا.

واشار المسؤولان في تصريحات منفصلة أن هذا الارتفاع يأتي مقارنة مع متوسط 870 ألفا قبل نحو أسبوع.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت استئناف تصدير النفط الخام في عدد من الحقول والموانئ النفطية بعد إغلاقها ثلاثة أشهر.