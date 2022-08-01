خلال لقائها الجويلي..القيادات العسكرية والاجتماعية في الغرب والوسط تعلن تأييدها لحكومة باشاغا

العنوان – طرابلس

أعلنت القيادات العسكرية والاجتماعية في المنطقة الغربية والوسطى خلال لقائها مع رئيس جهاز الاستخبارات المقال أسامة الجويلي وقوفهم مع الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا حتى يسير بنا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون أي تأخير.

وأضافت القيادات في بيان لها :”اتفقنا على الوقوف مع الشرعية التي اتفقت عليها الأطراف الليبية متمثلة في الحكومة الليبية برئاسة باشاغا دون وصاية أو تدخلات خارجية”.

وأشاروا إلى أن هذا اللقاء رسالة لكل من يسعى لزعزعة أمن واستقرار بلادنا وتقويض العملية السلمية في التداول على السلطة.

وجدد القيادات العسكرية والاجتماعية في المنطقة الغربية والوسطى مطالبتها بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من على الأرض الليبية بشكلٍ فوري.

وشددوا على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية شرقاً وغرباً وجنوباً، وأن وحدة ليبيا خط أحمر.

وأعلنت القيادات العسكرية والاجتماعية في المنطقة الغربية والوسطى رفض التدخلات الخارجية السافرة في الشأن الليبي، مثمنين جهود الوساطة التي تساعدنا في إيجاد حلول للأزمة الليبية.

وقالت :”نؤكد اليوم بأننا صفًا واحدًا ضد كل من تسول له نفسه المساس بوحدة وتراب ليبيا وندعم الاستقرار والأمن والأمان بعيدا عن العنف والفتن”.