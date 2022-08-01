تبون: نحن مع الشرعية في ليبيا ضمن مجلس الأمن

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إن ما يحدث في ليبيا يدفعنا للتساؤل: هل حقاً هناك رغبة في إنهاء الصراع الليبي؟، وهل هناك نية حقيقية للاستقرار في ليبيا أم لا؟”.

وأضاف تبون، في حوار مع الصحافة الجزائرية:” كلما حدث تقدم في الملف الليبي تظهر مستجدات تشوش على مساعي حل الأزمة.. ولا نعرف لماذا؟”

وتابع تبون:” نحن مع الشرعية في ليبيا وسنبقى معها ولن نسير مع أي تغيير خارج أطر مجلس الأمن ومع الحل الذي يختاره الليبيون”.

واستطرد تبون:” قلنا وما زلنا نقول أن الانتخابات هو الحل الشرعي الوحيد للأزمة في ليبيا، وأثبتت التجارب أن الحلول الأخرى تفشل بمجرد تغير الظروف والمصالح”.

وأوضح تبون:” نحن الدولة الوحيدة التي لم تتدخل في شؤون ليبيا”.

وأشار إلى أن الأشقاء الليبيين يلحون على عودة سونطراك للاستثمار في ليبيا”.