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تبون: نحن مع الشرعية في ليبيا ضمن مجلس الأمن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إن ما يحدث في ليبيا يدفعنا للتساؤل: هل حقاً هناك رغبة في إنهاء الصراع الليبي؟، وهل هناك نية حقيقية للاستقرار في ليبيا أم لا؟”.

وأضاف تبون، في حوار مع الصحافة الجزائرية:” كلما حدث تقدم في الملف الليبي تظهر مستجدات تشوش على مساعي حل الأزمة.. ولا نعرف لماذا؟”

وتابع تبون:” نحن مع الشرعية في ليبيا وسنبقى معها ولن نسير مع أي تغيير خارج أطر مجلس الأمن ومع الحل الذي يختاره الليبيون”.

واستطرد تبون:” قلنا وما زلنا نقول أن الانتخابات هو الحل الشرعي الوحيد للأزمة في ليبيا، وأثبتت التجارب أن الحلول الأخرى تفشل بمجرد تغير الظروف والمصالح”.

وأوضح تبون:” نحن الدولة الوحيدة التي لم تتدخل في شؤون ليبيا”.

وأشار إلى أن الأشقاء الليبيين يلحون على عودة سونطراك للاستثمار في ليبيا”.

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الجزائر الدولة الوحيدة تبون تدخل شؤون ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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