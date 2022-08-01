العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض تشدد على ارتداء الكمامات في المرافق العامة

العنوان – طرابلس

شددت اللجنة العلمية بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض على المواطنين بضرورة ارتداء الكمامات داخل المساجد والمرافق العامة.

ودعت اللجنة إلى ضرورة تفعيل قرار رئيس الحكومة بمنع دخول غيرِ المطعمين للمرافق العامة.

وقال رئيس اللجنة خالد المغبوب، إن معظم الإصابات من المتحور الفرعي الجديد لفيروس أوميكرون ليست خطيرة، ولم تلاحظ أي تأثيرات على معدلات الإيواء والوفيات.

وكالب المغبوب في تصريحات صحفية المواطنين إلى تلقي اللقاحات والعمل بالإجراءات الاحترازية المتبعة.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن اللجنة العلمية بالمركز أصدرت توصية بضرورة ارتداء الكمامات داخل المساجد والمرافق العامة.