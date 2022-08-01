بلدية سرت: بدء إجراءات صرف تعويضات 941 شخصًا من أصحاب المنازل المتضررة

تسلمت بلدية سرت، أمس الإثنين، كشفًا يضم 941 اسمًا من أصحاب المساكن المتضررة بالمدينة جراء الحرب، تمثل الدفعة الثانية، وذلك من أجل بدء إجراءات الصرف لهم.

وفي هذا الشأن قال عميد بلدية سرت مختار المعداني، في تصريحات صحفية ، إن اللجنة المركزية للتعويضات سملت البلدية الكشوف، خلال اجتماع جرى مع وفد وزارة الإسكان بالحكومة والمكلف بملف التعويضات المالية، لبحث آلية تسريع صرف باقي الدفعات لمتضرري حرب 201م.

وضم الاجتماع عميد بلدية سرت ورئيس اللجنة المركزية للتعويضات المالية بوزارة الإسكان والمرافق بحكومة الوحدة الوطنية ناصر أرفيدةً، ومنسق اللجنة المركزية للتعويضات عبدالله اللبيدي، ورئيس اللجنة الفرعية للتعويضات للمنطقة الوسطى عبدالمجيد الوعر، ومندوب عن مكتب وزير الإسكان والتعمير، ورئيس اللجنة المالية بالبلدية أحمد صالح، والمراقب المالي بالبلدية ووكيل ديوان البلدية