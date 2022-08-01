رغم محاولات التجار إدخالها..الرقابة على الأغذية يرفض شحنة قمح هندي المنشأ

العنوان – طرابلس

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفض شحنة من القمح هندي المنشأ تقدر بقرابة 35 ألف طن.

وأضاف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في بيان له أن رفض الشحنة بسبب التلاعب بمستنداتها على أنها قادمة من أوكرانيا.

وأشار المركز إلى أنه تواصل مع جهات الاختصاص في الجزائر وتركيا ولبنان، وأفادت بأنها رفضت دخول الباخرة التي تحمل شحنة القمح لعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المطلوبة.

وأضاف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن السلطات الجزائرية والتركية أكدت وجود تلاعب في منشأ شحنة القمح.

وأفاد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن بعض التجار حاولوا إدخال هذه الشحنة إلى ليبيا رغم رفضها في عدة موانئ.