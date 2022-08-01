أمن بنغازي: ضبط أربعة سودانيين يقومون ببيع الخمور داخل المنطقة الصناعية

تمكنت مديرية أمن بنغازي من ضبط أربعة أشخاص، من الجنسية السودانية، يقومون ببيع الخمور داخل المنطقة الصناعية بوهديمة.

وقالت مديرية أمن بنغازي، في بيان لها على صفحتها على موقع فيسبوك، إنه عقب ورود معلومات لأعضاء التحريات بمركز شرطة الحدائق، عن أشخاص من الجنسية السودانية، يمتهنون الإتجار بالمواد المُسكرة وتوزيعها بالمنطقة الصناعية بوهديمة.

وتابع البيان، وعلى الفور أصدر رئيس المركز تعليماته بالبحث والتحري وضبط الأشخاص، سالفي الذكر وتم انتقال أعضاء التحريات إلى المنطقة الصناعية بوهديمة، وتم مشاهدة اربعة أشخاص من الجنسية السودانية يقومون ببيع الخمور، حيث تم ضبطهم متلبسين داخل مركبتهم وبحوزتهم الخمور، والانتقال بهم إلى المركز

مضيفا ، إنه بالاستدلال معهم اعترفوا بما نسب إليهم وأفادوا بتصنيعهم وبيعهم للخمور المحلية، داخل المنطقة الصناعية وتم إحالتهم للنيابة العامة