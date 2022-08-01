العليا لمبادرة الإقراض السكني تتابع أعمال اللجنة الفنية واللجان الفرعية لتنفيذ المبادرة

العنوان – طرابلس

عقدت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن الإقراض السكني للشباب والأسر المحتاجة، الأحد اجتماعا لمتابعة أعمال اللجنة الفنية واللجان الفرعية وغرف العمليات المشكلة لدعم تنفيذ المبادرة.

وناقشت اللجنة بعض الإجراءات التي تعمل بها اللجان الفرعية، كما استعرضت بعض الفرص المتاحة للإقراض التي تقدمت بها الجهات العامة بالإضافة إلى قطع الأراضي التي تقدمت بها بعض البلديات لتضمينها ضمن المبادرة.

وقررت اللجنة عقد اجتماع مع القطاعات المعنية لاستكمال الإجراءات التنفيذية في المبادرة يوم الإثنين.