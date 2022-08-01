المتحدث باسم هيئة الحج: سندافع عن الاتهامات الموجهة إلينا

قال المتحدث باسم الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة عبدالله العقيلي، إن أغلب بعثات الحجيج الليبيين عادت إلى أرض الوطن بسلام عقب أداء فريضة الحج في الأراضي المكرمة.

وأضاف المتحدث باسم هيئة الحج، في تصريح لـ” قناة التناصح” المملوكة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، أن بعض أعضاء من البعثة ما زالوا متواجدين بالأراضي المكرمة لإتمام بعض الإجراءات البسيطة المتعلقة بالوفد كتسويات مالية مع الفنادق وشركات النقل وكذلك الحجاج الليبيين ببيت الله الحرام”.

وأكد المتحدث، أنهم تلقّوا خبر تشكيل لجنة من قبل الحكومة للتحقيق مع لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، لافتا أن هذا الإجراء كأي اتهام مقدم للنائب العام أو للحكومة وستدافع الهيئة في حال تم توجيه اتهامات فيما يتعلق بالقضية.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، أصدر القرار(311) لسنة 2022م، بشأن تشكيل لجنة برئاسة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، للتحقيق مع لجنة إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة، في آلية تشكيل لجان الإشراف على موسم الحالي.

القرار في مادته الأولى نص على تشكيل لجنة تحقيق إداري برئاسة بدر التومي وزير الحكم المحلي وعضوية وزير الرياضة ووكيل وزير العدل لحقوق الإنسان، ومندوب عن جهاز الأمن الداخلي، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بديوان مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عبدالفتاح الفاضلي، عضو ومقررًا.

القرار في مادته الثانية، نص على أن تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار التحقيق إداريا مع إدارة الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في آلية تشكيل لجان الإشراف على موسم الحج لعام 2022 دون مراعاة للمعايير الواجب إتباعها في تشكيل مثل هذه اللجان.

وطالب القرار في مادته الثالثة، اللجنة فور الانتهاء من أعمالها، إحالة محاضر التحقيق مرفقة بتقرير بالخصوص إلى رئيس الحكومة.

وتمسك القرار، في مادته الرابعة، بالعمل به وعلى الجهات المختصة تنفيذه.