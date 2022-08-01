حكماء وأعيان ليبيا: ندعو كافة الأطراف الليبية إلى نزع فتيل الحرب والجلوس على طاولة الحوار

دعا المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا، كافة الأطراف الليبية المختلفة إلى نزع فتيل الحرب والجلوس على طاولة الحوار.

جاء ذلك في بيان المجلس تم نشره أمس الأحد، أكّد فيه ،أنه لم يكن طرفا في هذا النزاع، وأن حضوره كان من أجل التهدئة والحفاظ على حرمة الدم الليبي.

كما شدّد البيان أن المصالحة الوطنية خيار لا بديل عنه بقانون العدالة الانتقالية وجبر الضرر.ووحدة التراب الليبي، والتداول السلمي على السلطة.

وأعرب البيان عن أسف المجلس إزاء عدم تتويج تضحيات الليبيين بإنجاز دستور دائم للبلاد؛ الأمر الذي ترك الباب مفتوحا أمام من أجرموا بحق الوطن، وكابروا، واعتبروا الاستحقاق الوطني تدجيلا،وزيفا للديمقراطية . وفقا للبيان .