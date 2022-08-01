بوقعيقيص: لا تصدقوا تسويق ربط بقاء حكومة الدبيبة بالانتخابات

انتقدت عضو ملتقى الحوار السياسي “آمال بوقعيقيص”، حالة التضليل الإعلامي دون حياء ولا ضوابط رادعة وغسيل أدمغة الناس بضجيج لا مصداقية له، على حد وصفها.

وقالت بوقعيقيص، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” إن المثال الفاقع القول بأن السلطة التنفيذية الحالية لا تنتهي وتغادر إلا بعد انتخابات حرة نزيهة، وتيشجب هذا القول كل قواعد الفقه والقانون الدستوري ومعايير الديمقراطية في ظل المبدأ الهام وهو الفصل بين السلطات”.

وتابعت:” من نافلة القول أن السلطة التنفيذية مستقلة وتخضع للمجلس التشريعي الذي يمنح الثقة ويحجبها والانتخابات شأن آخر قد يتم إجراؤها بناءً على الدستور الدائم الذي لا أراه قريبا في الأفق ويجب منع استعجاله الآن بكل ما أوتينا من قوة “.

واستطردت:” يمكن إجراء الانتخابات وفقا لقاعدة دستورية، في وجود النوايا الوطنية الطيبة، لا تصدقوا تسويق ربط بقاء الحكومة الحالية بالانتخابات”.

وأوضحت:” مثال سقيم آخر هذا التهويل الذي رافق قضية محكمة فرجينيا ضد المشير حفتر وهي قضية هزيلة انتهت بلا شيء للمدعين في طلباتهم ولا أصدق أن مكتب محاماة مرموق يحترم نفسه في الولايات المتحدة الأمريكية قد قبل تقديمها للعدالة”

وأشارت إلى أنها تقدم التحية لـ«الحكم الأمريكي» على نزاهته وأتحفظ على الفقرة الأخيرة منه التي عبرت عن رأي القاضي الشخصي وهذا لا يجوز خصوصا وأنه ورد دون الأخذ في الاعتبار أن حفتر يحمل جنسية ليبية هي الأصل ويتقلد بموجبها منصب عسكري هام يحتم عليه مقاومة الإرهاب والقانون الأمريكي لا يمنع إزدواج الجنسية ويمنع فقط تضارب المصالح مع دولة أمريكا المانحة للجنسية ومكافحة الإرهاب غاية نبيلة للعالم بأسره”.

واختتمت بوقعيقيص منشورها، قائلة:” قليل من الصدق ولا للفجور والبرمجة المغلوطة”.