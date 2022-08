المنفي يبحث مع النمروش وحمزة آخر تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية في البلاد

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بصفته “القائد الأعلى للجيش الليبي” الأحد آمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي وزير الدفاع السابق صلاح الدين النمروش، وآمر اللواء 444 قتال المقدم محمود حمزة.

اللقاء تطرق بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي لآخر تطورات الأوضاع العسكرية والأمنية، وسُبل تكاتف الجهود من أجل تنظيم عمل كل الوحدات والقطاعات العسكرية بالمنطقة الغربية.

