حمزة: الإيام القادمة في ليبيا ستكون حُبلى بالكثير من المفاجآت

توقع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد حمزة، بأن الأيام القادمة في ليبيا ستكون حُبلى بالكثير من المفاجآت على الصعيد السياسي، والتطورات الأمنية والعسكرية أيضا.

وقال حمزة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” نحن نعيش زمن الانكسار والانحدار الذي اشتد فيه الجدال، وطال فيه الحوار، واتسعت فيه التدخلات، وتجمدت فيه العقول، وانعدمت فيه الرؤية، وتفننت فيه وسائل وأساليب الإفناء، وتلوثت فيه الأخلاق، وغاب فيه الولاء والانتماء والوفاء لوطن قارب من فقد مقومات البقاء إن استمر على هذا الحال “.

وتابع حمزة:”لقد فقدنا قيمنا ومفاهيمنا الأنسانية بسبب ظلم وبشاعة الآخرين”.